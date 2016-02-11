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مجهولون يذبحون سائق توك توك لسرقته بالبحيرة

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مجهولون يذبحون سائق توك توك لسرقته بالبحيرة مجهولون يذبحون سائق توك توك لسرقته بالبحيرة
شهد، قبل قليل، مركز حوش عيسى بالبحيرة جريمة قتل بشعة حيث عثر على جثة شاب فى أوائل العقد الثالث مذبوحا وملقاة على شاطئ مصرف شرشرة بمركز حوش عيسى، وعلى الفور تم إخطاراللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بالواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الجثة لسائق توك توك يدعى "صالح.ع.ى" 22 سنة مقيم أبو المطامير، وأضافت التحريات قيام مجهولين باستدراج المجنى عليه بدعوى توصيلهم لمدينة حوش عيسى وبمكان الحادث قاموا بذبحه وإلقاء جثته على شاطئ المصرف المشار إليه وفروا هاربين.

وجار تحرير محضر بالواقعة وكلف مدير الأمن رجال مباحث البحيرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبية.

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مصر 365