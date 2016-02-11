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الجيش العراقى يسقط طائرة بدون طيار لتنظيم (داعش) شمالى الرمادى

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الجيش العراقى يسقط طائرة بدون طيار لتنظيم (داعش) شمالى الرمادى الجيش العراقى يسقط طائرة بدون طيار لتنظيم (داعش) شمالى الرمادى
تمكنت القوات العراقية من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات الأنبار اليوم الأربعاء أن الفوج الثالث التابع للواء المشاة 39 بالفرقة العاشرة بالجيش العراقى أسقط الطائرة فى منطقة "الجرايشى" شمالى الرمادى.

وفى كركوك شمالى العراق، أصيب سبعة عراقيين بينهم أربعة من القوات الأمنية نتيجة انفجار سيارة مفخخة. وقال مصدر أمنى أن السيارة كانت متوقفة فى منطقة "واحد حزيران" بمدينة كركوك وانفجرت مساء اليوم.
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