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استشهاد 3 ضباط سعوديين جنوب المملكة

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استشهاد 3 ضباط سعوديين جنوب المملكة استشهاد 3 ضباط سعوديين جنوب المملكة
أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الحرس الوطنى السعودى الرائد محمد العمرى، استشهاد 3 ضباط من منسوبى الحرس الوطنى بعد إصابتهم فى الربوعة بمنطقة عسير، جنوب المملكة على الشريط الحدودى مع اليمن.

وبحسب موقع قناة الإلكترونى، قال العمرى أن الضباط استشهدوا أثناء مشاركتهم فى الدفاع عن الدين والوطن وهم الملازم فيصل بن طلال الطوب، والملازم فيصل بن عبد الله الشهرى، والملازم سعود بن خالد الرخيص.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمنى المخلوع تتمثل فى إطلاق صواريخ وقذائف عسكرية ومحاولات اقتحام أسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.
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مصر 365

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