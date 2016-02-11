بالفيديو – بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

(إفي): تأهل بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء لنصف نهائي كأس ألمانيا عقب الفوز على مضيفه بوخوم بالمباراة التي احتضنها ملعب (رورستاديون) بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 38 و90 والإسباني تياجو ألكانتارا في الدقيقة 61.

وكان بوخوم يلعب منقوصا بداية من الدقيقة 43 نتيجة طرد اللاعب يان سيمونيك.

وأهدر اللاعب توماس مولر ركلة جزاء احتسبت لصالح الضيوف في الدقيقة 44.

بذلك يكون بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى هذا الدور بعد فيردر بريمن وبروسيا دورتموند وهيرتا برلين.

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