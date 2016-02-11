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ضبط قطريين لمحاولتهما تهريب 350 ألف دولار لداخل البلاد

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ضبط قطريين لمحاولتهما تهريب 350 ألف دولار لداخل البلاد ضبط قطريين لمحاولتهما تهريب 350 ألف دولار لداخل البلاد
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولتى تهريب مبالغ مالية كبيرة مع راكبين قطريين لدى وصولهما القاهرة قادمين من الدوحة، حاولا تهريب مبالغ داخل حقائبهما من صالة الخدمة المميزة مستغلين أن الصالة يستخدمها المشاهير ورجال الأعمال واتخذت سلطات الجمارك الإجراءات القانونية ضدهما.
>وصرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، دخل الراكبان إلى صالة الخدمة المميزة، وقاما بإخفاء مبلغ ٣٥٠ الف دولار أمريكى داخل حقيبتين.

أوقف سامى سيلمان و بلال حسن مأمورا الجمارك الراكبيين وسؤالهما عما كانا معهما مبالغ أكبر من المسموح فأجابا بالنفى، وتم عرض الأمر على كل من صبحى صابر وإبراهيم عبد الرحمن مديرا الإدارة الذى أمر بتفتيش الراكبين.

قام عمرو عطية وحسن حمدى وسارة مطر بتفتيش الحقائب وعثروا على المبالغ داخل جيوب سرية وبين طيات الملابس، فأمر عبد المنعم المصرى وأحمد خليل المشرفيين على الجمارك بتحرير محضرين جمركيين الراكبين.

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مصر 365