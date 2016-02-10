انتهت – برشلونة 1-1 فالنسيا.. البلوجرانا إلى نهائي كأس إسبانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فالنسيا وبرشلونة التي تقام في إطار إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وكان برشلونة قد اكتسح فالنسيا في لقاء الذهاب بسباعية دون رد.

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برشلونة يتأهل لنهائي كأس إسبانيا ويدافع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد تغلبه على فالنسيا بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

نهاية المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما.

برشلونة يدرك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق ويلفريد كابتوم.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فالنسيا بهدف دون رد.

ألفارو نيجريدو يسجل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 39.

انطلاق المباراة.