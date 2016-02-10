اضطرابات الجهاز الهضمى فى الحمل..ابعدى عن الدهون والمخللات واشربى لبن

أسباب اضطرابات الجهاز الهضمى فى فترة الحمل

تشتكى الحامل من بعض المشاكل الصحية مثل اضطرابات الجهاز الهضمى وتتعرض لها فى بداية الحمل وهو ما يؤرقها كثيرًا.>ويقول الدكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن المرأة تعانى من الإحساس ببعض اضطرابات فى الجهاز الهضمى مثل سوء الهضم والحموضة والإسهال الخفيف أو الإمساك وذلك بسبب زيادة الإفرازات الحمضية فى المعدة نتيجة النشاط الزائد لخلايا وأعضاء الجسم بغرض الوفاء باحتياجات الجنين.

ويضيف استشارى النساء والتوليد أن زيادة حجم الجنين تدريجيًا فى الشهور الأخيرة من الحمل يضغط على القولون ويتسبب فى مشاكل صحية للحامل.

نصائح لتفادى مشاكل الهضم فى فترة الحمل

>وينصح د. عمرو المرأة خلال فترة الحمل بتناول الأطعمة المحتوية على الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية المفيدة لسهولة هضمها وتقليل الشعور بالإمساك مع الإكثار من شرب الألبان.

كما ينصح الحامل بالابتعاد عن تناول الأغذية الغنية بالدهون أو المخللات والشطة لخطورتها على الجنين وأثرها فى زيادة مشاكل الجهاز الهضمى.