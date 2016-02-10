أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اضطرابات الجهاز الهضمى فى الحمل..ابعدى عن الدهون والمخللات واشربى لبن

Google+ Print
اضطرابات الجهاز الهضمى فى الحمل..ابعدى عن الدهون والمخللات واشربى لبن اضطرابات الجهاز الهضمى فى الحمل..ابعدى عن الدهون والمخللات واشربى لبن
تشتكى الحامل من بعض المشاكل الصحية مثل اضطرابات الجهاز الهضمى وتتعرض لها فى بداية الحمل وهو ما يؤرقها كثيرًا.

أسباب اضطرابات الجهاز الهضمى فى فترة الحمل


>ويقول الدكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن المرأة تعانى من الإحساس ببعض اضطرابات فى الجهاز الهضمى مثل سوء الهضم والحموضة والإسهال الخفيف أو الإمساك وذلك بسبب زيادة الإفرازات الحمضية فى المعدة نتيجة النشاط الزائد لخلايا وأعضاء الجسم بغرض الوفاء باحتياجات الجنين.

ويضيف استشارى النساء والتوليد أن زيادة حجم الجنين تدريجيًا فى الشهور الأخيرة من الحمل يضغط على القولون ويتسبب فى مشاكل صحية للحامل.

نصائح لتفادى مشاكل الهضم فى فترة الحمل


>وينصح د. عمرو المرأة خلال فترة الحمل بتناول الأطعمة المحتوية على الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية المفيدة لسهولة هضمها وتقليل الشعور بالإمساك مع الإكثار من شرب الألبان.

كما ينصح الحامل بالابتعاد عن تناول الأغذية الغنية بالدهون أو المخللات والشطة لخطورتها على الجنين وأثرها فى زيادة مشاكل الجهاز الهضمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم