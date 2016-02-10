أستاذ كبد: السوفالدى عالج 350 ألف مصرى.. و150 ألف مصاب جديد سنويًا

فجر الدكتور محمد العتيق، أستاذ الكبد بمركز أبحاث الكبد فى طنطا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن إجمالى عدد مرضى فيروس سى فى مصر طبقًا لآخر إحصائية لم يقل رغم علاج أكثر من 350 ألف مريض بعقار سوفالدى حسبما أشارت منظمة الصحة العالمية WHO.

وأوضح د. العتيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" -على هامش مساركته فى مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد المنعقد حاليًا- أن مرضى فيروس سى يمثلون 14٪‏ من إجمالى عدد سكان مصر طبقًا لدراسة أجراها مركز بحثى بإشراف وزارة الصحة فى 2008.

وتابع: تؤكد الإحصائيات، إن عدد مرضى فيروس سى بمصر يتزايد سنويًا بمعدل 150 ألف مواطن، ما يعنى أن عدد المرضى الجدد بعد 2008 قد يقترب من المليون، وبالتالى فإن الذين عولجوا بالسوفالدى وعددهم 350 ألف مواطن، لم يقللوا من العدد الإجمالى للمصابين بالمرض والذى ذكرته دراسة 2008 بل العدد تزايد.

وأشار الدكتور محمد العتيق سكرتير عام مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد إلى أن الحل الأفضل يكمن حاليًا فى الاهتمام بسبل الوقاية من فيرسC ومنع انتقاله لمواطنين جدد.

وطالب العتيق بتقييم تأثير العلاجات التى تم طرحها مؤخرًا لعلاج فيروس سى من أجل تحديد استراتيجياتنا المقبلة فى علاج المرض بمصر.