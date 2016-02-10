أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ كبد: السوفالدى عالج 350 ألف مصرى.. و150 ألف مصاب جديد سنويًا

Google+ Print
أستاذ كبد: السوفالدى عالج 350 ألف مصرى.. و150 ألف مصاب جديد سنويًا أستاذ كبد: السوفالدى عالج 350 ألف مصرى.. و150 ألف مصاب جديد سنويًا
فجر الدكتور محمد العتيق، أستاذ الكبد بمركز أبحاث الكبد فى طنطا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن إجمالى عدد مرضى فيروس سى فى طبقًا لآخر إحصائية لم يقل رغم علاج أكثر من 350 ألف مريض بعقار سوفالدى حسبما أشارت منظمة الصحة العالمية WHO.

وأوضح د. العتيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" -على هامش مساركته فى مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد المنعقد حاليًا- أن مرضى فيروس سى يمثلون 14٪‏ من إجمالى عدد سكان مصر طبقًا لدراسة أجراها مركز بحثى بإشراف وزارة الصحة فى 2008.

وتابع: تؤكد الإحصائيات، إن عدد مرضى فيروس سى بمصر يتزايد سنويًا بمعدل 150 ألف مواطن، ما يعنى أن عدد المرضى الجدد بعد 2008 قد يقترب من المليون، وبالتالى فإن الذين عولجوا بالسوفالدى وعددهم 350 ألف مواطن، لم يقللوا من العدد الإجمالى للمصابين بالمرض والذى ذكرته دراسة 2008 بل العدد تزايد.

وأشار الدكتور محمد العتيق سكرتير عام مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد إلى أن الحل الأفضل يكمن حاليًا فى الاهتمام بسبل الوقاية من فيرسC ومنع انتقاله لمواطنين جدد.

وطالب العتيق بتقييم تأثير العلاجات التى تم طرحها مؤخرًا لعلاج فيروس سى من أجل تحديد استراتيجياتنا المقبلة فى علاج المرض بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين