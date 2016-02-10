narciso rodriguez عطور فاخرة من المسك الشرقي

إصدارات المسك الشرقي: أبديّة ومناسبة... غامضة وسحريّة. إنّها عطور شرقيّة وكلاسيكيّة أُعيدت ترجمتها من خلال الجماليّة الفريدة الخاصة بــــNarciso Rodriguez. إنها تتمتّع برفاهية صافية، فهي كلاسيكيّة وحديثة ومسبّبة للإدمان تمّ ابتكارها من خلال تزامن بارع بين الشرق والغرب. والنتيجة: مزيج غنيّ ثمين وقويّ يوقف الحواسّ. إنّها تجربة نادرة يستمتع بها الجنسان.

ينقل Narciso Rodriguez العطور إلى مستويات لم يسبق لها مثيل مع ثنائي من إصدارات العطور الفاخرة. ويقوم مزيج المسك المتفوّق الذي يحمل توقيع المصمّم مع الدرجات الأكثر أيقونيّة ضمن عائلة العطور الشرقية بتقديم تركيبتَين مميّزتَين: واحدة بالمسك الكهرماني ‏Amber Musc و‏الثانية بالمسك الورديّ ‏Rose Musc.

إنّ هذه العطور مخصّصة لمحبي العطور المميّزين الذين يتشاركون شغف Narciso Rodriguez المتواصل ذات النكهة العطريّة، وتفضيله للمكوّنات الأكثر ترفاً، وبحثه عن الكمال الصافي والحرفيّة الراقية. تتوفّر إصدارات المسك الشرقي التي تشكّل المثال الأسمى لماء العطر المركز ، ضمن قارورة Narciso Rodriguez الأيقونيّة الأصليّة والمطليّة بالذهب الزاهي بتوقيع المصمّم والتي تأتي ضمن علبة تشبه علبة مجوهرات مع أنماط ذهبيّة.

Amber Musc

العطر المثالي. طوال قرونٍ، حصدت الطبيعة المميزة لكلّ من الكهرمان والمسك إرهافاً راقياً حيث أن العطر ينساب على البشرة. ويمزج Narciso Rodriguez بين الدرجتَين الأيقونيّتَين في درجةٍ واحدة في Amber Musc Eau de Parfum Intense. أكثر من مجرّد عطر، يُعتبر ‏Amber Musc رمزاً عميقاً في تاريخ العطور في كافة أنحاء العالم. إنه كيمياء مطلقة بين الشرق والغرب، والكلاسيكي والحديث، والإشراق والغموض، وتعكس أناقته المقطّرة براعة المصمّم النيويوركي. فيشكّل العطر تقديراً للثقافة العطريّة الغنيّة في الشرق الأوسط – وإشادة للعصر الذهبي لصناعة العطور الفرنسيّة حيث يعود تناغم الكهرمان في قلب عائلة العطور الشرقيّة إلى أوائل القرن العشرين. ويقول نارسيسو رودريغيز في هذا السياق: "تمحورت فكرة عطر Amber Musc حول تكريم حقبتَين مهمّتَين في تاريخ العطور من خلال ترجمتي العصريّة الخاصّة. وتخطّت النتائج حلمي".

قام صانع العطور أوريليان غيشارد بالجمع بين تناغم الزعفران الذهبي مع العذوبة المدخنة لخشب العود، والطبيعة الخداعة للبخور مع النعومة الوارفة للبتشول الأسود من أجل ابتكار لوحة ألوان داكنة. ويعمل المسك من توقيع Narcisoa Rodriguez كمقابل مضيء لهذه اللوحة التي ينعّمها زهر البرتقال. مرهف وكثيف ومترف ونقيّ، يقدّم Amber Musc Eau de Parfum الرؤية الكاملة للرفاهية الأبدية.

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‏Rose Musc

الرمز الشاعري للإتقان في تاريخ صناعة العطور: الورد الذي يشكّل المكوّن الأكثر أسطوريّة. ومنذ القدم، لم تشكّل أيّة زهرة مصدر وحي أكثر منها للأساطير أو الأدب أو الكثير من العطور الراقية. وفي كلّ من الحضارة الغربية والشرقية، كان عطرها الغنيّ والرقيق مرادفاً للعطور لأكثر من ألفيّة.

Rose Musc Eau de Parfum Intense‎: تلتقي الزهرة الأكثر أيقونيّة في العالم مع درجة أيقونيّة بشكلٍ متساوي، المسك من توقيع Narciso Rodriguez. وتقدّم هذه التركيبة الملفتة التي تعكس إحساس المصمّم الأصولي ترجمةً عصريّة مبتكرة للعطور الشرقيّة التي تُعتبر من عائلات العطور الأكثر إرهافاً. وأضاف المصمّم: "كنت شغوفاً لدرجة كبيرة بفكرة ابتكار عطر جديد بواسطة الورد، الرمز الأقصى للأنوثة المرهفة، والمسك الذي يكون خاماً لدرجة أكبر. وكانت عمليّة إيجاد النكهة العطريّة الدقيقة مليئة بالتحديات، وأعتقد أنّنا كنّا على قدر التحدي".

حصلت صانعة العطور سونيا كونستانت على أسمى مستخلص ورد من المغرب* لتركيب Rose Musc. يساهم الزعفران الذهبي بإضفاء حيويّة على الدرجات الطاغية، في حين يضيف أثرٌ من اللادن وفرةً فريدة على قلب المسك. ويقوم الفلفل الأسود والبتشول الداكن بتعزيز كثافته بشكل أكبر.

Rose Musc Eau de Parfum Intense‎: توازنٌ مسبّب للنشوة بين الجريء والمُرهف يعبّر عن أناقة وكمال درجتَين محبوبتَين على الصعيد العالمي.