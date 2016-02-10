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داعية سلفى: شيوخ سلفيون يحرمون كرة القدم بسبب الفهم الخاطئ للدين

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داعية سلفى: شيوخ سلفيون يحرمون كرة القدم بسبب الفهم الخاطئ للدين داعية سلفى: شيوخ سلفيون يحرمون كرة القدم بسبب الفهم الخاطئ للدين
قال الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، هناك شيوخ من التيار الإسلامى يحرمون لعبة كرة القدم، ومن أبرزهم هؤلاء المشايخ من التيار المتسلف، على حد تعبيره.

وأضاف "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية قال بعد مجزرة بور سعيد ليسوا شهداء بل هم قتلى اللهو المحرم"، مضيفاً: "مشكلة هؤلاء المتسلفين الكلية تتلخص فى عبارة المصريين (حافظ ومش فاهم) وتفصيلا فى موضوع كرة القدم ا?نهم يظنون ارتباطا بين كلمة اللهو وحكم التحريم ويلزمهم بهذا الفهم الخاطئ تحريم الدنيا كلها لقول الله تعالى "إنما الحياة الدنيا لعب" فهؤلاء أفتهم الفهم السقيم".

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