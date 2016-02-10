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القبض على اثنين من المتهمين بالسطو على شركة صرافة بالدقى

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القبض على اثنين من المتهمين بالسطو على شركة صرافة بالدقى القبض على اثنين من المتهمين بالسطو على شركة صرافة بالدقى
ألقت مباحث الجيزة القبض على اثنين من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن مرتكبى الجريمة 5 أشخاص تم القبض على اثنين منهم وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وجار تكثيف الترحيات للقبض على باقى المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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