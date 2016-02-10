القبض على اثنين من المتهمين بالسطو على شركة صرافة بالدقى

ألقت مباحث الجيزة القبض على اثنين من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
موضوعات متعلقة..
تحريات المباحث:4 مجهولين اقتحموا شركة صرافة بالدقى واستولوا على مليون جنيه
تحقيقات السطو على صرافة الدقى: المتهمون سرقوا مليون ونصف والكاميرات رصدتهم
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن مرتكبى الجريمة 5 أشخاص تم القبض على اثنين منهم وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وجار تكثيف الترحيات للقبض على باقى المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
موضوعات متعلقة..
>سطو مسلح على شركة صرافة بالدقى
>
تحريات المباحث:4 مجهولين اقتحموا شركة صرافة بالدقى واستولوا على مليون جنيه
>
تحقيقات السطو على صرافة الدقى: المتهمون سرقوا مليون ونصف والكاميرات رصدتهم
>