منح النقيب محمود الكومى ضابط المفرقعات نوط الامتياز من الطبقة الثالثة

أكد والد النقيب محمود الكومى ضابط المفرقعات المصاب ببتر ساقيه فى تفجير مدرعة بالعريش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بمنح ابنه نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، تكريما لابنه الذى أصيب ببتر ساقيه أثناء انتدابه للعمل فى العريش.

وقال عصام الكومى والد الضابط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ابنه تسلم الشهادة الموقعة من رئيس الجمهورية بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الأب، أن ابنه النقيب "محمود محمد عصام محمد" أصيب فى انفجار مدرعة بالعريش ببتر كلى فى ساقيه وانفجار فى مقلة العين اليمنى وشظايا بالعين اليسرى، مشيرا إلى أنه متزوج منذ 4 سنوات ولديه طفل يدعى "مصطفى" 3 سنوات، وأنه كان يعمل فى الحماية المدنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وتم ندبه لمدة 15 يوما للعمل فى العريش، وأصيب يوم 9 يناير فى انفجار مدرعة بالعريش، وتم نقله بعد بتر ساقيه بالكامل إلى المركز الطبى العالمى، ووضعه الأطباء هناك فى العناية المركزة وبعدها سافر للعلاج بلندن.

وكان وقع انفجار بمدرعة شرطة حال تمشيطها للطريق الجنوبى لمدينة العريش باتجاه مطار العريش الدولى، مما تسبب فى إصابة نقيب شرطة محمود محمد عصام محمد الكومى – 29 سنة - من طنطا ببتر فى ساقه اليسرى وبتر فى قدمه اليمنى، كما أصيب أمين شرطة محمد إبراهيم عبد العال 31 سنة من فاقوس شرقية ببتر فى ساقه اليمنى، كما أصيب المجند محمد ممدوح عبد العزيز 21 سنة ببتر فى الساقين، وتم نقل المصابين فى حالة حرجة إلى المستشفى العسكرى بالعريش.



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