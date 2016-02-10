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أحمد بدير:مسرحية غيبوبة لا تهين 25 يناير.. "وبالنسبالى أهم من ريا وسكينة"

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أحمد بدير:مسرحية غيبوبة لا تهين 25 يناير.. "وبالنسبالى أهم من ريا وسكينة" أحمد بدير:مسرحية غيبوبة لا تهين 25 يناير.. "وبالنسبالى أهم من ريا وسكينة"
رفض الفنان أحمد بدير الاتهامات الجزافية التى توجه له بعد عرض مسرحية "غيبوبة"، قائلاً: "اللى شاف المسرحية هو بس اللى يتكلم"، مضيفاً أنه تم عرض 120 ليلة للمسرحية، ويشاهدها أهالى الشهداء، مؤكداً أن المسرحية ليس بها إهانة لثورة 25 يناير.

وقال بدير خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "هذا العمل بالنسبة لى أهم عمل مسرحى عملته فى حياتى، وأهم من ريا وسكينة، لأنه لبنة فى بناء هذا الوطن، لأنى بعتبر المسرحية فى حب "، موضحاً أنه تم منع مسرحية "دستور يا أسيادنا" فى عصر مبارك، معلقا: "إذن أنا مش تبع حد، أنا تبع مصر وترابها، ولا أنتمى إلا للبلد دى".

وأوضح بدير أن المسرحية تتحدث عن شخص تعرض لغيبوبة يوم 25 يناير 2011، وفاق منها 27 مايو 2013، ولم ير هذه الفترة بل شاهد ردود الأفعال من الإخوان والنشطاء وحقوق الإنسان والإعلاميين والأولتراس، ومدعى البطولة، موضحاً أنه عند وفاة هذا الشخص كل من هؤلاء يريد أن ينسبه لهم وتصبح الثورة ملكهم، مردفاً: "دى فكرتى أنا، وكذلك مسرحية " دستور يا أسيدنا".

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مصر 365

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