نهاية الأزمة.. زيزو يعلن عودة متعب إلى قائمة الأهلي

كشف سعد سمير مدافع الأهلي عن تفاصيل كوميدية للمقطع الذي انتشر له مع ماليك إيفونا مهاجم الفريق عقب الانتصار على الزمالك في قمة الكرة المصرية.

إيفونا تألق أمام الزمالك وسجل هدفا بعد مشوار 50 مترا تفوق فيه على ثلاثي دفاع الأبيض، في المباراة التي انتهت بانتصار الأهلي 2-0.

وظهر الثنائي في مقطع بثته قناة الأهلي عقب الفوز على الزمالك يغنيان مقطع "أنا الأسد أهو" بشكل ساخر.

وقال سعد سمير في تصريحات لقناة الأهلي: "طالبني إيفونا بتعليمه الرقص على هذا المقطع، فهربت من حسام غالي وعلمته ما طلب".

وأضاف "حسام غالي قائد الفريق دائما ما يوبخني على هذه التصرفات بشكل أخوي".

وأوضح مدافع الأهلي أن المهاجم الجابوني يتكيف سريعا مع أجواء الكرة المصرية.

الأهلي غرد بصدارة الدوري المصري بفارق سبع نقاط عن منافسه الزمالك بفضل هدفي إيفونا وعمرو جمال.