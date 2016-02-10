زيزو: إيفونا لم يكن جاهزا لمواجهة الزمالك

رد إسلام جمال لاعب الإسماعيلي المعار إليه من الزمالك على تصريحات مرتضى منصور رئيس الفريق الأبيص والتأكيد أنه لن يعود إليه مرة أخرى.

وانضم إسلام جمال لصفوف الإسماعيلي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان إسلام جمال قاد الإسماعيلي للفوز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في وقت سابق.

وأكد مرتضى منصور أن إسلام لن يلعب للزمالك مجددا ليس بسبب تسجيله هدفا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ولكن بسبب حالة "الغل" التي كان يلعب بها تجاه فريقه السابق (طالع التفاصيل).

وتحدث إسلام جمال لـFilGoal.com قائلا:"لم أواجه الزمالك بغل أنا لعبت لمصلحة فريقي".

وواصل"إذا أراد مرتضى منصور رحيلي عن الزمالك فهذا الأمر متروك له وهو حر فيه".

وتابع"لكن أنا عقدي مع الزمالك مستمر لأربع سنوات مقبلة".

وأكمل متسائلا:"لا أعرف سببا واضحا لذلك الهجوم الكبير الذي أتعرض له، ماذا كان يريد الجميع مني أن أقوم به في المباراة، لماذا يحدث ذلك كله"؟

وأردف"لقد لعبت من أجل مصلحة فريقي الذي أرتدي قميصه فقط".

وأتم"الزمالك حر في عودتي من عدمها، وكنت أحب فقط إعلام الجميع أن لدي عقد مستمر مع النادي".