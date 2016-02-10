خالد صلاح: الأزهر "دولة موظفين" وغير قادر على انتاج خطاب دينى يواجه التطرف

علق الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث تجديد الخطاب الدينى، متسائلاً عن أدوات ودور الأزهر على الأرض فى هذا الشأن لحماية الشباب ومواجهة التطرف.

وقال الكاتب الصحفى، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،:"هناك أزمة خيال داخل مؤسسة الأزهر..نعم نكن له كل الاحترام والحب، لكنى لا أشعر أن الأزهر يعمل على طموح الرئيس فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة السلفيين والإرهاب..لا يوجد هناك شىء منهجى، وأشعر أن الأزهر دولة موظفين كبيرة لم تقوى على إنتاج خطاب دينى يناهض ويقاوم هذا الخطاب الدينى الموجود لدى جماعات التطرف والإرهاب أو حتى عند الدعوى السلفية أو الإخوان..مدرب ضعيف القدرات دون خيال".

وأكد أن الأزهر لم يستلهم الروح الحقيقة فى تغييرات مزاج المصريين ضد التطرف فى ظل استمرار الجماعات المتطرفة فى تجنيد الشباب حتى الآن، وكذلك قدرة تنظيم "داعش" الإرهابى على استقطاب الشباب من الدول العربية وغيرها.

وأضاف خالد صلاح،:" دعاة الأزهر وخطباء الأوقاف كثير منهم ليس لديهم خيال التجديد، أقول ذلك آسفا، لكننى أريد أن أنبه الجميع..وواضح إننا بنفخ فى قربة مقطوعة"، فى ظل جمود الأزهر رغم مناشدات الرئيس والإعلام والحكومة والمثقفين.