أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: الأزهر "دولة موظفين" وغير قادر على انتاج خطاب دينى يواجه التطرف

Google+ Print
خالد صلاح: الأزهر "دولة موظفين" وغير قادر على انتاج خطاب دينى يواجه التطرف خالد صلاح: الأزهر "دولة موظفين" وغير قادر على انتاج خطاب دينى يواجه التطرف
علق الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث تجديد الخطاب الدينى، متسائلاً عن أدوات ودور الأزهر على الأرض فى هذا الشأن لحماية الشباب ومواجهة التطرف.

وقال الكاتب الصحفى، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،:"هناك أزمة خيال داخل مؤسسة الأزهر..نعم نكن له كل الاحترام والحب، لكنى لا أشعر أن الأزهر يعمل على طموح الرئيس فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة السلفيين والإرهاب..لا يوجد هناك شىء منهجى، وأشعر أن الأزهر دولة موظفين كبيرة لم تقوى على إنتاج خطاب دينى يناهض ويقاوم هذا الخطاب الدينى الموجود لدى جماعات التطرف والإرهاب أو حتى عند الدعوى السلفية أو الإخوان..مدرب ضعيف القدرات دون خيال".

وأكد أن الأزهر لم يستلهم الروح الحقيقة فى تغييرات مزاج المصريين ضد التطرف فى ظل استمرار الجماعات المتطرفة فى تجنيد الشباب حتى الآن، وكذلك قدرة تنظيم "داعش" الإرهابى على استقطاب الشباب من الدول العربية وغيرها.

وأضاف خالد صلاح،:" دعاة الأزهر وخطباء الأوقاف كثير منهم ليس لديهم خيال التجديد، أقول ذلك آسفا، لكننى أريد أن أنبه الجميع..وواضح إننا بنفخ فى قربة مقطوعة"، فى ظل جمود الأزهر رغم مناشدات الرئيس والإعلام والحكومة والمثقفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365