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"معاريف": تعيين أول جنرال عربى مسلم فى الشرطة الإسرائيلية

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"معاريف": تعيين أول جنرال عربى مسلم فى الشرطة الإسرائيلية "معاريف": تعيين أول جنرال عربى مسلم فى الشرطة الإسرائيلية
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع ترقية العميد جمال حكروش، كأول عربى مسلم ، لرتبة لواء فى الشرطة الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "حكروش"، سيتولى منصب قائد مديرية معالجة الجرائم التى ستؤسسها الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع معدلات الجريمة المتزايدة فى أوساط "عرب 48" فى المدن العربية بإسرائيل.

وأشارت "معاريف" إلى أن "حكروش" يخدم فى الشرطة الإسرائيلية منذ أكثر من 37 عاما، وتولى عدة مهام متنوعة، ومنها منصب مأمور بقسم شرطة، ونائب قائد لواء، ونائب قائد فرقة المرور، لافتة إلى أن سبقه فى هذه المناصب الجنرال الدرزى، حسين فارس، الذى عين قائدا لحرس الحدود فى عام 2004 وكان أول جنرال درزى.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، رونى الشيخ، عرض ،أمس ، معدلات الجريمة العالية لدى السكان العرب فى إسرائيل، ووفقا للبيانات التى قدمها، ففى حين يبلغ معدل السكان العرب 21%، تبلغ نسبتهم فى الإجرام والتحريض 58%، والشروع فى القتل 55% ، والسرقة 47% وفى تجارة المخدرات 27%.

وفى السياق نفسه، قال موقع "مكور" الإخبارى الأإسرائيلى، إنه منذ اندلاع أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين يبرز حكروش باعتباره رمزا للتعايش بين اليهود والعرب فى إسرائيل.

واضاف الموقع الإسرائيلى أن حكروش يتولى حاليا إحدى المناطق الأكثر حساسية فى إسرائيل وهى "وادى عاره"، والتى يعيش فيها حاليا جزء كبير من السكان العرب فى إسرائيل.


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