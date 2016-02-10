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«زيزو»: حسم استمراري مديرًا فنيًا للأهلي من عدمه غدًا

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«زيزو»: حسم استمراري مديرًا فنيًا للأهلي من عدمه غدًا «زيزو»: حسم استمراري مديرًا فنيًا للأهلي من عدمه غدًا

الأهلي – أرشيفية

أكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، أنه لم يقرر بعد الاستمرار مديراً فنياً للأهلي، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم موقفه غدًا بعد لقائه بالمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي.

وأوضح زيزو، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لو عرض عليه توليه تدريب النادي الأهلي منذ 4 سنوات، لم يكن يتردد، ولكن الآن الوضع مختلف تمامًا.

وعن أزمة عماد متعب، قال زيزو، إن «متعب» نجم كبير، وله تقديره، وأنه يتعامل معه من خلال اللوائح والقواعد والأصول، مؤكداً وجوده في قائمة الأهلي خلال المباريات القادمة.

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