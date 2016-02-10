فيديو | مدير حديقة حيوان الشرقية: القرد بخير.. وزوجته امتنعت عنه لأنها «نفساء»

نفى أيمن لطفي، مدير حديقة حيوان الشرقية، ما تردد حول إقدام قرد في الحديقة من فصيلة ”النيل الأزرق”، بمحاولة الانتحار داخل حديقة الحيوان، بعد شعوره بـ”الكبت الجنسي” لامتناع زوجته عنه.

وقال أيمن لطفي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن زوجة القرد امتنعت عنه لأنها في مرحلة “النفاس” عقب ولادتها الأخيرة، مؤكدا أن حالة القرد جيدة، ويتلقى بانتظام الرعاية البيطرية والصحية والأغذية المناسبة له.

وأضاف لطفي، أن القرد ليس عدائيا كما ردد البعض، فهو يعيش مع أسرته في سلام تام، مشيرًا إلى أن الجرح الذي ظهر علي يديه، جاء بسبب مروره بحالة من الغضب، فجرح نفسه وهي حالة طبيعية للقردة من تلك الفصيلة.

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