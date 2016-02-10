سيد عبد الحفيظ: «زيزو» ينتمي لمدرسة الالتزام والجدية

أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، المدير الفني للفريق، ينتمي لمدرسة الالتزام والجدية في الكرة، مشيراً إلى أن اللاعبون يتخذونه قدوة.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه يعمل دائمًا بالتنسيق مع الكابتن «زيزو» على فصل اللاعبين عن مجلس الإدارة تمامًا وإبعادهم عن أي مشكلة أخرى بالنادي، مشيرًا إلى أن أي مشاكل خاصة بكرة القدم، يتم حلها داخل جهاز الكرة بالنادي فقط.

وأشار إلى أن النادي الأهلي وجهازه الفني يحرصون على أن تكون فرحة اللاعبين بالفوز على نادي الزمالك أمس في مباراة القمة رقم 111 بهدفين نظيفين، منضبطة وغير مبالغ فيه، وذلك للاستعداد للمباريات القادمة.