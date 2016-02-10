تقرير في الجول - لن تصدق عدد الراحلين من تدريب الزمالك في أخر 12 سنة

الزمالك يخسر من الأهلي في القمة بهدفين مقابل لاشيء. المارد الأحمر ينفرد بالصدارة بفارق 7 نقاط. مجلس إدارة الفريق الأبيض يقرر إقالة أحمد حسام ميدو. ولكن هل تعلم عدد الراحلين عن الزمالك منذ 2004 وحتى الآن؟

منذ 2004 وحتى تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء تم تغيير 25 مدرب للزمالك.

نعم. ميدو هو الراحل رقم 25 عن تدريب الزمالك، منذ 2004 وحتى الآن، أي في أقل من 12 سنة.

في الثالث من يناير 2016 أعلن الزمالك تعاقده رسميا مع أحمد حسام ميدو كمدير فني للفريق خلفا لماركوس باكيتا، وفي التاسع من فبراير الجاري أعلن الزمالك إقالة ميدو.

ميدو لعب مع الفريق سبع مباريات في الدوري المصري. فاز في 4 مباريات متتالية، أمام الداخلية وإنبي ومصري واتحاد الشرطة. بينما خسر أمام الإسماعيلي والأهلي وتعادل أمام سموحة في ولايته الثانية مع الفريق

وبالعودة للخلف 12 سنة نجد أن ميدو أصبح الراحل الـ25 عن الزمالك.

ويسرد FilGoal.com قائمة الراحلون عن الزمالك في أخر 12 سنة.

"الألماني دراجوسلاف شتيبي"

موسم 2004، بعد رحيل البرازيلي كارلوس كابرال الذي قاد الزمالك لأفضل مواسمه بتحقيق الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي، بدأت رحلة عذاب الزمالك بشتيبي موسم 2004-2005.

البرازيلي كابرال

بعد 8 مباريات فقط من الموسم السابق ذكره بقيادة شتيبي، تم إقالة الألماني واستعادة صاحب الإنجازات، البرازيلي كابرال، كابرال هذه المره ظهر مختلفا فأشترط الحصول على مضاعفات "سيارة خاصة" بعد التوقيع، ورفض الزمالك، ولعب الزمالك حينها موسم كارثى انتهي بالمركز السادس.

الألماني ثيو بوكير

موسم 2005-2006 بدأ الألماني بشكل متميز مع الفريق الأبيض، ولكن سرعان ما تدخلت الإدارة التي تناوب علىها مرسي عطا الله ومرتضي منصور في عام 2005، لتجلب العديد من الصفقات دون الرجوع إلى الجهاز الفني، ليبدأ الخلاق وتتم إقالة بوكير بعد أول جولة في الدوري.

"محمد صلاح"

تم تعين محمد صلاح خلفا لبوكير مع بداية مباريات الموسم الجديد من الدوري، ولكن الأخير لم يُكمل حتى ما يستحق الذكر، لتتم إقالته.

"فاروق جعفر"

بعد مناداة الكثيرين بتولي جعفر المهمة بعد بوكير، وبعد إقالة محمد صلاح، تولي جعفر مهمة الفريق، ليُكمل مشوار الأبيض في بطولة إفريقيا ولكنه يخرج على يد الأهلي بالخسارة ذهابا وإيابا قبل أن يُنهي آماله في الحصول على الدوري بالخسارة بخماسية أمام حرس الحدود، ليتم إقالته".

"البرتغالي مانويل كاجودا"

ثالث مدرب في نفس الموسم، وينجح كاجودا بإنهاء الموسم المتوتر للأبيض بالحصول على المركز الثاني، ليبدأ الموسم الجديد، موسم خسر في بدايته 12 نقطة، لتتم إقالته بشكل عاجل.

"محمود سعد"

مع بداية موسم 2006 2007 قام الزمالك بإسناد المهمة المؤقتة لمحمود سعد لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، ليقود كتيبة عمرو زكي وشيكابالا وبن ذكري وغيرهم من الصفقات الجديدة وقتها في صفوف الفريق.

"الفرنسي هنري ميشيل"

في منتصف الموسم السابق ذكره تم تعيين هنري ميشيل الذي أوصل منتخب كوتديفوار إلى كأس العالم، ومن هنا بدأت مشاكل جديدة، إذ حدثت العديد من الخلافات بين ميشيل ومحمود سعد وأيمن يونس المساعدين، ليرحل الثنائي، وعلى الرغم من خضوع الزمالك لكافة متطلبات الفرنسيا، إلا أنه ومع نهاية الموسم وأثناء المعسكر الإعدادي تم وبشكل غريب! هروب ميشيل من الزمالك.

"الهولندي رود كرول"

موسم 2007 2008 عاد الأبيض للصعود على منصة التتويج أخيرااا بعد غياب طويل من بوابة كأس مصر، وعلى الرغم من إعادة البطولات إلا أن الخلافات ظهرت مجددا بين العائد للطاقم الفني أيمن يونس وبين المدير الفني، ليتم إقالة كرول على الرغم من الكأس.

"الألماني راينر هولمان"

قبل التعاقد مع هولمان أكد النادي التواصل مع الإيطالي زاكارونى مدرب قطبي ميلان، وعلى الرغم من وصول المدرب إلي القاهرة، إلا أنه وبشكل مفاجئ لم تتم الصفقة، ليتم التعاقد مع هولمان وعلى الرغم من البداية القوية إلا أن الفريق عان من كوارث لا تعد ولا تحصي وصلت للخروج من كأس مصر على يد فريق بني عبيد! لتتم إقالة هولمان.

"أحمد رفعت"

كان رفعت ضحية مؤقتة هو الآخر في الموسم لحين التعاقد مع مدرب أجنبي وهو ما حدث سريعا لتتم إقالته.

"السويسري ميشيل دي كاستال"

دي كاستال عان حتى مر الموسم وانتهي، موسم تسبب فيه هولمان بشكل كبير لتدني مستوي الأبيض الذي وصل إلى المركز الحادي عشر علي سلم الترتيب! قبل أن يستعين بالشباب ويقبع بأمان في منتصف الجدول، لينتهي الموسم، وجدد الزمالك الثقة في كاستال ومع التعاقد مع بقاء عمرو زكي واستعارة ميدو كلاعب مع الفريق، تفاءل العديد ولكن تفاءل لم يدم سوي 4 مباريات لتتم إقالة كاستال.

"الفرنسي هنري ميشيل"

من جديد قرر الزمالك الاستعانة بالهارب هنري ميشيل لقيادة الفريق، ولكن هذه المرة 5 مباريات فقط لتتم إقالته.

"حسام حسن"

عودة الزمالك من جديد للظهور بقوة في الساحة المحلية كانت بقيادة المصري حسام حسن لاعب الفريق السابق و"العميد" الذي تولي قيادة الفريق من 2009 وحتى 2011 لتأتي الحالة غير المستقرة للدوري المصري بسبب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى جانب خسارة الدوري لصالح الأهلي بعد تصدر طووويل، لتُطيح بالعميد من منصبه كمدير فني للنادي.

"حسن شحاته"

قرر الزمالك بعدها الاستعانة بالمخضرم المصري حسن شحاتة بعد تتويجه بثلاث ألفاب أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني، ولكن فشل شحاتة مجددا أمام الأهلي في كأس مصر، قبل أن يرحل شحاتة.

"البرازيلي جورفان فيرا"

مدرسة الفن والهندسة عادت من جديد للتدريس، متعة وإثارة وأداء وتسجيل وصلا أعلي معدلاتهم بتولي البرازيلي فييرا لتدريب الفريق، فييرا الذي قاد منتخب العراق لتحقيق إنجاز آسيوي علي حساب السعودية، أعاد المتعة للزمالك، ولكن .. إدارة لا تعرف مهاما وظروف مالية صعبة و توتر أجواء عامة في البلاد، أطاحت بالبرازيلي خارج القلعة البيضاء.

"حلمي طولان"

كل ما تم إعادته من متعة بسبب فييرا، تم نسيانه كليا بسبب طولان، ولأن بالتأكيد كأس مصر لا تكفي عشاق القلعة البيضاء، تم إقالة طولان.

"أحمد حسام ميدو"

بدأ أحمد حسام ميدو بداية رائعة مع الزمالك فنجح في قيادة الفريق للعودة من جديد إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بعد العودة الإفريقية شهدت مسيرة ميدو ثلاث محطات حاسمة، أولها كان الشهيد عمرو حسين، مشجع الزمالك الذي توفي نتيجة اشتباكات بين أمن النادي وجماهير الزمالك المعترضة على رئيس النادي ممدوح عباس وقتها.

المحطة الثانية كانت بانتخابات جديدة داخل النادي، انتخابات أسفرت عن فوز مرتضي منصور برئاسة النادي.

المحطة الثالثة كانت خسارة الدربي أمام الأهلي في الدورة الرباعية الحاسمة للقب الدوري المصري، بهدف نظيف، خسارة بدأت بعدها المناوشات بين مرتضي منصور وميدو.

وفشل بعدها ميدو في حجز مكانا للفريق في بطولة دوري الأبطال الموسم المقبل، وعلى الرغم من التتويج بلقب كأس مصر، إلا أنه تم فض الشراكة بين ميدو والزمالك.

" حسام حسن"

حسام حسن وجد نفسه أمام ثلاث مباريات غاية في الأهمية في دوري أبطال إفريقيا، ولكن الزمالك يفشل في جمع أي نقطة من الثلاث مباريات ليودع حسام دوري الأبطال بـ"صفر" إفريقيا.

صفحة إفريقيا تغلق ويبدأ الزمالك صفحة السوبر المصري أمام الأهلي، ضربات الجزاء تبتسم للأبيض ولكن في البداية فقط، محمد كوفي يهدر ركلة الفوز ليعود الأحمر ويتوج بطلا للسوبر.

مرتضي منصور رئيس النادي يطلب من حسام حسن اللعب بثنائي في خط الهجوم، تلاها رحيل محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة السعودي، ثم يرحل العميد.

محمد صلاح

مثل ما كان محمود سعد يتولى مهمة قيادة الزمالك مؤقتا بين المدرب والأخر، أصبح محمد صلاح كذلك.

صلاح قاد الزمالك عقب إقالة حسام حسن وقبل وصول جيمي باتشيكو.

وفشل الزمالك في تسجيل أي هدف لمدة 360 دقيقة كاملة مع محمد صلاح.

تعادل سلبي أمام كلا من اتحاد الشرطة والداخلية ووادي دجلة.

أمام دجلة كان اللقاء الأخير للزمالك مع محمد صلاح، وقتها حضر جيمي باتشيكو في المدرجات ولكن لم يتدخل فنيا.

ليتعادل الزمالك ويرحل محمد صلاح ويتولى باتشيكو المهمة.

جيمي باتشيكو

في الـ11 من اكتوبر 2014.. تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي الذي فاز بالدوري في بلاده، وتشاجر مع جوزيه مورينيو، وله تاريخ حافل مع التدريب في آسيا.

باتشيكو ظهر صلدا في انطلاقته مع الزمالك، الفريق أصبح له شكل، واختفت أثار فشل الفرسان في الفوز مباراتين متتاليتين مع المدرب الذي سبقه حسام حسن.

ولكن كالمعتاد. مع أول سقوط يبدأ الهجوم.

الزمالك يتلقى أول هزيمة له في الموسم. إنبي يفوز على زمالك باتشيكو 2-0، ليخرج مرتضى منصور ليهاجم باتشيكو قائلا: " باتشيكو لا يأخذ برأي الجهاز الفني، وأنا لم أعين محمد صلاح حتى يجمع الكرات من أرض الملعب".

بعدها انقطع باتشيكو عن مران الزمالك قبل مواجهة دمنهور التي جاءت عقب الخسارة من إنبي. قبل أن تنتهي الأزمة ويعود المدرب إلى التدريبات.

انتصار أمام دمنهور بثنائية مقابل هدف. ولكن فجأة تستيقظ جماهير الزمالك على خبر "هروب" باتشيكو في الأول من يناير 2015.

محمد صلاح

نعود من جديد للمدرب المؤقت. محمد صلاح يتولى قيادة الزمالك بدلا من باتشيكو.

5 مباريات للزمالك مع محمد صلاح. 4 في الدوري ولقاء في كأس مصر. والزمالك يفوز في 3 مباريات ويتعادل في القمة أمام الأهلي 1-1 ويفوز في الكأس أمام نجوم المستقبل 2-1.

ولم يكن محمد صلاح منتظرا لتوليه المهمة بشكل دائم، فهو كان مؤقتا لحين المدرب الأجنبي القادم.

ووصل المدرب الجديد.

جوزفالدو فيريرا

الزمالك القوي. الزمالك الثابت. الزمالك الذي يقاتل حتى النهاية. الزمالك المتمركز الرائع في الملعب. كلها صفات تواجدت وظهرت في فترة البتغالي جوزفالدو فيريرا.

بعد توقف مسابقة الدوري بعد واقعة الدفاع الجوي المؤسفة، عادت المسابقة بتولي فيريرا لتدريب الزمالك.

الزمالك بطلا للدوري على حساب الأهلي. وبطلا للكأس على حساب الأهلي أيضا. ثنائية محلية غابت طويلاااا عن خزائن الزمالك ورفع لقبها فيريرا.

وخرج من نصف نهائي الكونفدرالية بفارق هدف واحد أمام النجم الساحلي بعد العودة من الهزيمة 5-1 إلى فوز 3-0 إيابا.

بشكل عام لعب فيريرا 41 مباراة مع الزمالك، فاز في 28، تعادل 7، خسر 6، سجل 74، استقبلت شباكه 24.

ومع بداية الموسم الحالي لعب الزمالك مباريات مع فيريرا قبل أن يرحل الأخير بعد التوقف الدولي.

فيريرا أعلن رحيله بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجدي". والزمالك يرد بقوة ويصف البرتغالي بـ"الخمورجي الهارب".

ويرحل فيريرا.

ماركوس باكيتا

رحلة قصيرة للزمالك مع باكيتا. فاكتفى مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك بـ5 مباريات فقط قبل أن يقرر إقالة المدرب البرازيلي من منصبه.

الفوز على حرس الحدود. ثم الخسارة من طلائع الجيش. ثم اكتساح غزل المحلة قبل التعادل أمام بتروجيت ومصر للمقاصة.

في تلك الفترة، أعلن الزمالك رسميا انسحابه من بطولة الدوري بسبب "التحكيم" أمام طلائع الجيش. قبل أن يعود من جديد في قراره.

وبعد التعادل مع المقاصة عقد "الغاضب" مرتضى منصور اجتماعا طارئا في الزمالك.

وخرجت نتائج الاجتماع بإقالة باكيتا وتعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق للمرة الثانية.

أحمد حسام ميدو

انتصارات متتالية. "روتيشن". أداء متذبذب. ثقة في الفوز على الإسماعيلي. خسارة أمام الدراويش.

تأكيد على دعم مرتضى منصور الكامل لميدو. مفاجأة للأهلي. الخسارة 2-0 في القمة.

الرحيل.