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نهاية الأزمة.. زيزو يعلن عودة متعب إلى قائمة الأهلي

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نهاية الأزمة.. زيزو يعلن عودة متعب إلى قائمة الأهلي نهاية الأزمة.. زيزو يعلن عودة متعب إلى قائمة الأهلي

أكد عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الفني للنادي الأهلي نهاية الأزمة مع عماد متعب مهاجم الفريق.

وقال زيزو: "أزمة عماد متعب مرت وانتهت".

وأضاف خلال ظهوره مع برنامج يحدث في على قناة MBC مصر "سيعود إلى قائمة الأهلي في المباريات المقبلة. الأزمة انتهت".

وكان زيزو قد قرر توقيع عقوبة على متعب بالخروج من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك إلى جانب خوضه للتدريبات بشكل منفرد بعد أزمة نشبت في مران الفريق.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقاد زيزو الأهلي في 4 مباريات محققا نتيجة واحدة فقط وهي الفوز. بل ولم تسكن شباك الفريق أي هدف.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 38 من 16 مباراة متقدما على الزمالك الوصيف ومصر للمقاصة بـ7 نقاط.

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