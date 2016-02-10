الأهلي: إيفونا تلقى عرضا روسيا مغريا ولكن

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق تلقى عرضا روسيا مغريا اليوم الأربعاء.

إيفونا قاد الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك بعد أن سجل هدفا في انتصار الشياطين الحمر بالدربي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ام بي سي مصر "تلقينا اليوم عرضا روسيا مغريا من أجل ضم ماليك إيفونا".

وأضاف "لكن من الصعب الموافقة عليه لأننا لم نستفد باللاعب بعد كما أن سوق الانتقالات لن يفتح مجددا قبل شهر يوليو بالتالي من الصعب تعويضه".

الأهلي كان قد ضم ماليك إيفونا من الوداد المغربي مقابل 2 مليون دولار مطلع هذا الموسم وسجل معه 9 أهداف حتى الآن.