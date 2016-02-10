أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيزو: إيفونا لم يكن جاهزا لمواجهة الزمالك

Google+ Print
زيزو: إيفونا لم يكن جاهزا لمواجهة الزمالك زيزو: إيفونا لم يكن جاهزا لمواجهة الزمالك

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي أن إمكانيات مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا ساعدته على اختياره لمواجهة الزمالك.

إيفونا تألق أمام الزمالك وسجل هدفا بعد مشوار 50 مترا تفوق فيه على ثلاثي دفاع الأبيض، في المباراة التي انتهت بانتصار الأهلي 2-0.

وقال زيزو في تصريحات لقناة MBC يوم الأربعاء: "إيفونا لم يكن جاهزا بشكل كامل لمواجهة الزمالك، فهو يتلقى العلاج من الإصابات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".

وأضاف "لكن إمكانياته وقدراته البدنية ساعدتني على اختياره لمواجهة الزمالك".

وأوضح مدرب الأهلي أن قرار إشراك إيفونا بشكل أساسي في القمة مع مؤمن زكريا، جعله يستفيد بوجود عمرو جمال كبديل هام على مقاعد البدلاء.

ودخل عمرو جمال بدلا من إيفونا في الدقيقة 75 وسجل ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 88 لينهي المباراة عمليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين