زيزو: إيفونا لم يكن جاهزا لمواجهة الزمالك

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي أن إمكانيات مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا ساعدته على اختياره لمواجهة الزمالك.

إيفونا تألق أمام الزمالك وسجل هدفا بعد مشوار 50 مترا تفوق فيه على ثلاثي دفاع الأبيض، في المباراة التي انتهت بانتصار الأهلي 2-0.

وقال زيزو في تصريحات لقناة MBC مصر يوم الأربعاء: "إيفونا لم يكن جاهزا بشكل كامل لمواجهة الزمالك، فهو يتلقى العلاج من الإصابات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".

وأضاف "لكن إمكانياته وقدراته البدنية ساعدتني على اختياره لمواجهة الزمالك".

وأوضح مدرب الأهلي أن قرار إشراك إيفونا بشكل أساسي في القمة مع مؤمن زكريا، جعله يستفيد بوجود عمرو جمال كبديل هام على مقاعد البدلاء.

ودخل عمرو جمال بدلا من إيفونا في الدقيقة 75 وسجل ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 88 لينهي المباراة عمليا.