تقرير في الجول - 7 فرق في الكالتشيو لا تخسر عندما تتقدم في النتيجة

إدارة سير المباراة نحو أفضل النتائج هي واحدة من أهم مميزات الدوري الإيطالي هذا الموسم خاصة إذا كان الفريق متقدما بالفعل.

وهناك سبعة فرق في الموسم الحالي نجحت في ذلك خاصة إذا كانت هي من افتتحت التسجيل وتمكنت من زيارة شباك الخصوم أولا.. ويستعرض معكم FilGoal.com هذه الفرق من خلال السطور التالية.

يوفنتوس

خلال الموسم الحالي أحرز يوفنتوس حامل اللقب الهدف الأول في 17 مباراة وكان الفوز لصالحه في 16 مباراة. المرة الوحيدة التي لم يتمكن فيها الفريق من الفوز بعد إحراز هدف التقدم كانت مباراة الذهاب ضد فريق فروسينوني حيث أحرز الإيطالي ليوناردو بلانتشارد هدفا لصالح الأخير بالدقائق الأخيرة مسببا بذلك تعادل مرير للسيدة العجوز.

إنتر ميلان

يعد إنتر منذ بداية الموسم من أقوى الدفاعات في الكالتشيو، وكان على قمة البطولة حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 13 مباراة من أصل 15 أحرز فيهم الهدف الأول وتعادل في مباراتين، لكن بين شهري ديسمبر ويناير حدث انخفاضا ملحوظًا في مستوي الفريق ويحتل الآن المركز الرابع في الدوري.

روما

على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها الفريق من إصابات لاعبيه وتغيير المدرب إلا أن الجيالوروسي يسعون للوصول إلى المركز الثالث للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وإلى تحقيق نتائج جيدة لإرضاء الجماهير. وفي هذا الموسم تمكن الفريق من إحراز هدف التقدم أولا في 16 مباراة؛ فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

ميلان

يحقق الميلان نتائج جيدة في هذا الموسم تحت قيادة الصربي سينيشا ميهايلوفيتش كان آخرها عندما تمكن الفريق من الفوز على إنتر في الدربي وإحراز ثلاثة أهداف، ثم باليرمو وإحراز هدفين ولم يتلقى أي هدف في مرماه. وأحرز ميلان الهدف الأول في 14 مباراة، تمكن من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاثة.

تورينو

تمكن الفريق في الموسم الحالي بقيادة الإيطالي جيامبييرو فينتورا من إحراز هدف التقدم أولا في 9 مباريات؛ حقق سبعة انتصارات وتعادلين ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة في الكالتشيو.

باليرمو

على الرغم من عدم الاستقرار في الفريق الصقلي بعد تغييره للمدربين جوسيبي ياكيني، ودافيد بالارديني، إلا أن باليرمو خلال الموسم الحالي من الكالتشيو أحرز الهدف الأول في 10 مباريات وكان الفوز لصالحه في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات. ويحتل الفريق صاحب القمصان الوردية المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

سامبدوريا

يقدم سامبدوريا موسما أقل بكثير من إمكانيات الفريق المتاحة ولكنهم تمكنوا من المبادرة بإحراز الهدف الأول في 9 مباريات؛ حققوا منهم ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، كما يحتل سامبدوريا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.