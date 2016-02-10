تقرير في الجول – كيف يسير توتنام متخفيا لتحقيق انجاز لم يحدث من 55 عاما

"لا أحد يجرؤ في مدرجات ملعب وايت هارت لين على التفكير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولا حتى مع أصدقائي أو بيني وبين نفسي، لقد كان لدينا الكثير من الأحلام الزائفة" هكذا تحدث مايك كوليت المراسل الرياضي الإنجليزي والمشجع لتوتنام عن مسيرة الفريق خلال الموسم الجاري.

إذا كان جميع متابعي الدوري الإنجليزي يتابعوا بشغف المسيرة الخيالية التي يقدمها ليستر سيتي وتصدره لجدول المسابقة بعد مرور 25 جولة، فإن هناك فريقا آخر يعمل في الظل ويسير بهدوء نحو القمة منتظرا اللحظة المناسبة ليلدغ كالثعبان لتحقيق مفاجأة لم تكن في حسبان أي شخص.

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يعيش توتنام موسما استثنائيا فهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط فقط عن ليستر سيتي صاحب الصدارة.

ويعد الفريق الواقع في شمال لندن هو ثاني صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 45 هدفا بفارق هدفين فقط عن ليستر ومانشستر سيتي.

فيما هو صاحب أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل إلى الآن سوى 19 هدفا، أي أنه لا يستقبل إلا 0.76 هدفا في المباراة الواحدة.

ويستعرض FilGoal.com الأسباب التي أدت لكون توتنام منافسا على لقب الدوري الإنجليزي وربما لتحقيق المفاجأة بفوزه باللقب الأول له منذ عام 1961 أي منذ 55 عاما.

ماوريسيو بوكيتينو

الدور الأكبر والأهم في سبب تطور توتنام الكبير خلال الموسم الجاري يعود السبب له للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يشرف على تدريب السبيرز للموسم الثاني.

"في بعض الأحيان هو يجعلك تعاني مثل الكلاب، لكن في النهاية أنت تحصد نتائج كل ذلك" بابلو أوسفالدو المهاجم الإيطالي متحدثا عن بوكيتينو بعدما تدرب معه في إسبانيول وساوثامبتون.

نجح بوكيتينو في زرع عقلية الفوز في لاعبي توتنام وعدم الخوف من مواجهة الفرق الكبرى والتأكيد للاعبيه على أنهم يستطيعون المنافسة معهم بل والفوز عليهم.

وعن هذا يقول مدرب السبيرز:"أعتقد إننا فريقا مختلفا الآن، نحن نعيش في الحاضر، الرئيس والجمهور والجهاز الفني واللاعبين يؤمنون بإننا أقوياء ونستطيع الفوز بكل مباراة، هذا الأمر هام جدا".

فمدرب توتنام حينما كان مشرفا على ساوثامبتون جعل اللاعبين في المعسكر التحضيري للموسم يتدربون لثلاث مرات يوميا، والسير أحيانا حفاة على الجمر.

ولكن على الرغم من ذلك تحدث عنه ناثال كلاين لاعب القديسين السابق وليفربول الحالي قائلا:"شخصيا لقد جعل مسيرتي تأخذ منحنى آخر أفضل".

المدرب الأرجنتيني طور العديد من الأشياء الأخرى والتي بسببها تردد اسمه في تقارير الصحف الإنجليزية لتدريب مانشستر يونايتد، بل أن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

التخلص من "البيض الفاسد"

تحدث هاري كين هداف توتنام قائلا:"إذا كان لدينا بيض أو اثنتين فاسدتين في الفريق فيمكن أن يكون لهم تأثيرا سلبيا على الآخرين في الفريق، والآن نحن لا نمتلك تلك النوعية من اللاعبين".

قرر بوكيتينو التخلص من كل اللاعبين الذين لا يتبعون تعليماته جيدا في التدريبات والذين كانوا لا يتمتعون بحب المنافسة من أجل الحصول على مركز أساسي داخل الفريق، وبعد ذلك لجأ لتصعيد الناشئين.

وأحد أبرز الناشئين حاليا هو هو ديلي ألي، فاللاعب الإنجليزي شارك في 23 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة حتى الآن.

مع زرع عقلية الفوز التي تم التحدث عنها سابقا فقد اعتمد بوكيتينو على اللاعبين الصغار وهم لم يخذلوه حتى الآن.

يكفي أن نعرف أن توتنام لا يملك لاعبا فوق سن الـ30 في قائمته حاليا.

عدم التأثر بالهزائم

توتنام هو ثاني أقل فريق تعرض للهزائم في الدوري الإنجليزي فقد تعرض لها ثلاث مرات فقط مقابل مرتين لليستر سيتي.

ولكن الفريق لا يتأثر بالسقوط أبدا، فقد هُزم في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، ولكنه سار حتى الجولة 15 بدون أي هزيمة أخرى، محققا خلال تلك الفترة ست انتصارات وثماني تعادلات ليحصد 26 نقطة.

وبعد ذلك في الجولة 16 هُزم أمام نيوكاسل، لكنه استفاق مجددا وحقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة قبل السقوط أمام ليستر.

وبعد الهزيمة أمام ليستر انطلق قطار الفريق ليحصد أربعة انتصارات متتالية جعلته يرتقي لوصافة جدول الترتيب.

لياقة بدنية مرعبة

يعتمد بوكيتينو على أسلوب الضغط العالي في طريقة لعبه وبسبب التدريبات الشاقة التي يعتمد عليها فقد جعل ساوثامبتون هو صأكثر فريق ركضا في الدوري الإنجليزي وتغطية للمساحات في موسم 2014-2013.

ولا عجب أن نعرف أنه مع انتقاله لتوتنام الموسم الماضي فقد جعل السبيرز يتخطون ساوثامبتون نفسه في كأكثر فريق تلك الإجصائية.

وفي الموسم الجاري أصبح توتنام هو ثاني أكثر فريق ركضا في الدوري وتغطية للمساحات.

وعن هذا تحدث مدرب واتفورد بعد هزيمة فريقه أمام توتنام بهدف دون رد قائلا:"لاعبو فريقي كانوا يعرفون إنهم ربما واجهوا أفضل فريق في الموسم الجاري، هم كالحيوانات لديهم كل شيء يحتاجه أي فريق ليصبح بطلا".

كل ذلك أدى لمواصلة هاري كين تقديم موسما ثانيا مميزا فهو سجل 15 هدفا ولا يفصله عن صدارة الهدفين سوى ثلاثة أهداف، بالإضافة لتألق كريستيان إيريكسن الذي صنع ثمانية أهداف حتى الآن.

الاختفاء في ظل ليستر

خلال الفترة الحالية من الدوري الإنجليزي الكل يركز مع مسيرة ليستر سيتي وتصدره للدوري والتركيز مع مسيرة توتنام ليس كبيرا.

هذا الأمر يساعد الفريق ككل على العمل بدون ضغوط مثل تلك الملقاة حاليا على ليستر سيتي، كما أن بوكيتينو نفسه يحاول رفع كل الضغوطات عن لاعبيه.

فحينما سئل مباشرة عن قدرة توتنام على المنافسة على لقب الدوري أجاب"من الأفضل ألا نتحدث كثيرا، علينا أن نعمل بجد وأن نظهر ذلك الأمر، أنا أؤمن باللاعبين وسنرى ماذا سوف يحدث، إنه من الصعب أن نتوقع ماذا سيحدث في المستقبل".

قبل أن يستدرك"الإيمان.. الإيمان هو أهم شيء، إن كنا مؤمنين بقدرتنا فالأمر يمكن أن يحدث".