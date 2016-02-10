أربع وفيات بإنلفونزا الخنازير فى لبنان

أعلن مسؤولون فى قطاع الصحة العامة فى لبنان الاربعاء أن اربعة اشخاص لقوا حتفهم اثر اصابتهم بانلفونزا الخنازير منذ مطلع فصل الشتاء فى نوفمبر.

وقال وليد عمار، مدير عام وزارة الصحة، لوكالة فرانس برس أن "حالات الوفاة بهذا الفيروس منذ بداية فصل الشتاء فى نوفمبر حتى الآن هى اربع".

وأضاف أن نسبة زيادة حالات "الانفلونزا التى استلزمت العناية الفائقة مقارنة بموسم الشتاء الماضى بلغت 20 بالمئة ، وجزء من السبب هو تحسن نظام المراقبة بين وزارة الصحة والمستشفيات ونتبلغ حالات الاصابة العام الحالى بشكل احسن من العام الماضى".

من جهته، قال وائل ابو فاعور، وزير الصحة فى مؤتمر صحافى أن "الوفيات تعود إلى طفلة عمرها ثلاثة اعوام وامراة (31 عاما)، وحامل (36 عاما)، ورجل (58 عاما)".

ودعا مازحا إلى التقليل من "القبل" الا فى حالات الضرورة القصوى.

وتابع عمار أن ما يحدث فى لبنان هو نفس ما يحدث فى العالم، ومن اسباب الوفاة تأخر فى العلاج وقوة المرض ووجود امراض اخرى".

وسرعان ما ادت تصريحات ابو فاعور إلى اطلاق هشتاغ على تويتر- قبلة لفاعور- يظهر صور لبنانيين يقبلون الاصدقاء والاطفال، وحتى الحيوانات الاليفة.

وقد شهدت المنطقة تفشى انفلونزا الخنازير عام 2009 ما اثار تحذيرات من الحكومات ومنظمة الصحة العالمية.

وبحلول اغسطس 2010، عندما رفعت منظمة الصحة العالمية تحذيرها، كان الفيروس قضى على 18,500 شخص فى 214 دولة.

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