خبير عالمى يقدم روشتة للسيطرة على فيروس سى بمصر

كشف البروفيسور د.جورج وو، خبير الكبد العالمى والمسئول عن قسم الكبد بجامعة كونيتيكت الأمريكية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن مجموعة من التوصيات المهمة للسيطرة على مرض فيروس سى بمصر، والذى يصيب ملايين المصريين.

وأوضح الخبير العالمى الذى أشرف على علاج الكثير من المرضى المصريين المصابين بفيروس سى فى أمريكا، أن هناك مشكلة بشأن عقار السوفالدى نظرًا لأن فاعليته أقل من الأدوية الأحدث منه مثل عقار هارفونى، ولذا يفضل أن نصف الأدوية الجديدة للمرضى أو وصف السوفالدى بجانب أدوية أخرى تعزز فاعليته.

وأكد الخبير العالمى أنه يجب على مسئولى الصحة فى مصر تركيز جهودهم على الوسائل الوقائية من فيروس سى ومنع حدوث إصابات جديدة بالمرض، جنبًا إلى جنب مع علاج المرضى الحاليين.

كما أوضح ضرورة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات لمنع انتقال العدوى بفيروس سى من الأم الحامل إلى جنينها عند الولادة، وذلك بعلاج الحوامل من فيروس سى سريعًا مع إخضاعهن للتحاليل التشخيصية للتأكد من خلوهم من المرض.

وأوصى د.جورج وو بتعقيم الأدوات الجراحية جيدًا قبل استخدامها فى الكشف على المرضى وأثناء العمليات لمنع إصابات جديدة بفيروس سي.

وأيضًا شدد على ضرورة أن تقوم الدولة بتشجيع العلماء والباحثين المصريين لدراسة مرض فيروس سى المنتشر وفهم طبيعته جيدًا وتحفيزهم لتطوير أدوية جديدة تناسب المرضى وتساهم فى القضاء على المرض.