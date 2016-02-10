تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد‎ مارس المقبل

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن وزارة الإسكان وافقت على بدء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى حيث تتم إجراءات الطرح خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2016.

وأضاف المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان، أن موافقة الوزارة على المشروع بإجمالى 2904 وحدة سكنية مناصفة بين مركزى الخارجة والداخلة وبعد التنسيق بين المحافظة والوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن المحافظة طلبت زيادة عدد الوحدات وافقت الوزارة على زيادة قدرها 492 وحدة ليصبح الإجمالى الكلى 3888 وحدة سكنية بواقع 1944 بكل مركز.