صور| ضبط 8 سيارات مهربة وغير مطابقة للمواصفات بالوادي الجديد

نجح ضباط مرور الوادي الجديد، الأربعاء، في ضبط 8 سيارات مهربة، وأخرى غير مطابقة للمواصفات بثلاثة مراكز بالوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من العقيد أشرف الجرف، مدير ادارة مرور المحافظة، يفيد ضبط سيارات مجهولة المصدر ومهربة وغير مطابقة للمواصفات بـ3 مراكز ادارية بالمحافظة .

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث مرور الوادي الجديد ،عن حيازة بعض الاشخاص لسيارات غير قانونية بالمحافظة، وتشكلت حملة مرورية مكبرة بقيادة الرائد أحمد محمد فاضل، رئيس مباحث مرور الوادي الجديد، أسفرت عن ضبط 5 سيارات ملاكي جيب دفع رباعي ،و2سيارة ملاكي 4 راكب وأخري نقل، بإجمالي 8 سيارات مهربة من الخارج، ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات الفنية ومتلاعب في أرقام الشاسيهات، بمدن الفرافرة والخارجة والداخلة .

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، في أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لهذه السيارات، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، والتحفظ على السيارات وعرضها علي اللجان الفنية المختصة، بالإدارة العامة للمرور، والنيابات المختصة ، والتي قررت إرسال السيارات إلى مصلحة الجمارك بالقاهرة تمهيدًا لطرحها بالمزاد العلني وبيعها​ .​

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