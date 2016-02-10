الأهالى يقطعون طريق"المحلة - طنطا" بالغربية بعد مصرع طفل تحت عجلات سيارة

قطع العشرات من أهالى قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، طريق "المحلة -طنطا" أمام القرية، بعد أن لقى طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق.

وطالب الأهالى بإنشاء مطبات صناعية على الطريق فى مسافات متقاربة، لإجبار قائدى السيارات على تخفيف السرعة.

وانتقل المقدم أحمد خيرى جعيصة، رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الواقعة لإقناع الأهالى بإعادة فتح الطريق، ورفع مطالبهم للمسئولين، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة.

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