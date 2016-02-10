جامعة بنها: تدريب 60 سيدة من "كفر شكر" على تربية الأرنب

أكد الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع، أنه فى ضوء نشاط جامعة بنها فى خدمة المجتمع، تم تدريب 60 سيدة من أهالى قرية البقاشين بكفر شكر على تربية الأرانب بمعرفة أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة .

وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات صحفية، أنه قام بزيارة المتدربين بكلية الزراعة بـ"مشتهر" ، مضيفا أنه سوف يتم منح المتدربين شهادات موثقه بإتمام الدورة وكذلك دراسة جدوى خاصة بالمشروع.

واكد أن الجامعة مستعدة لتقديم الدعم الفنى للمتدربين و تأمل الجامعة فى أن تنتشر مثل هذه المشروعات الصغيرة فى ربوع مصر .