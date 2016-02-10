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بالصور.. العاملون بالتأمين الصحى فى جنوب سيناء يحتفلون بتكريم مديرهم

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بالصور.. العاملون بالتأمين الصحى فى جنوب سيناء يحتفلون بتكريم مديرهم بالصور.. العاملون بالتأمين الصحى فى جنوب سيناء يحتفلون بتكريم مديرهم
احتفل اليوم الأربعاء العاملون بالتأمين الصحى بجنوب سيناء بتكريم مديرهم الدكتور محمد السيد، مدير المنطقة الطبية بالمحافظة، لحصوله على شهادة تقدير من المحافظ اللواء خالد فودة فى المجلس التنفيذى للمحافظة أمس، تقديرا لجهوده فى تطوير منظومة التأمين الصحى وتحسين أسلوب التعامل والخدمة المقدمه لمستحقيها، وأكدوا أن تكريم مدير المنطقة هو تكريم لجميع العاملين ووسام شرف على صدورنا جميعا.

من جانبه أعرب مدير المنطقة الطبية عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة من العاملين بمنطقة التأمين الصحى، مؤكدا أن هذا ليس بجديد على العاملين بالمنطقة، مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن التكتلات وتسخير الجهود من أجل وحدة الصف وتعزيز أواصر العلاقة بين الجميع والوقوف على مسافة واحدة مع جميع العاملين من أهم مقومات نجاح العمل داخل أى مؤسسة.
>الدكتور محمد السيد، مدير المنطقة الطبية (1)

الدكتور محمد السيد، مدير المنطقة الطبية (2)

الدكتور محمد السيد، مدير المنطقة الطبية (3)
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