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القوى السياسية بالقليوبية تثمن قرار المحافظ وقف عرض مسرحية غيبوبة

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القوى السياسية بالقليوبية تثمن قرار المحافظ وقف عرض مسرحية غيبوبة القوى السياسية بالقليوبية تثمن قرار المحافظ وقف عرض مسرحية غيبوبة
ثمنت القوى السياسية بأحزاب التيار الديمقراطى فى القليوبية، قرار محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات، بوقف مسرحية "غيبوبة" للفنان أحمد بدير، من العرض على مسرح قصر ثقافة بنها، بعد اعتراض عدد من النشطاء والمثقفين بالمحافظة، واصفين القرار: "بالاستجابة السريعة للشعب".

وأضافت القوى فى بيان صادر لهم اليوم، أنها تقدم الشكر لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستجابتها فى وقف العرض المسرحى، وهو ما يمثل حرص جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة فى الحفاظ على السلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة، مؤكدين أن رفضهم لعرض المسرحية، يأتى لأنها تهين أحداث ثورة 25 يناير وشهدائها ومصابيها.

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