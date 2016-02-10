تكليف الدكتور غازى البنوانى مديرا لقطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم 57 لعام 2016 بندب غازى البنوانى مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الذى كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بديلا لصلاح محمد صلاح الذى أحيل إلى التقاعد بعد بلوغه سن المعاش.

الدكتور غازى البنوانى حصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1984 وعين معلما للغة العربية بإدارة الرياض التعليمية حتى حصل على الدبلوم العام فى التربية ( طرق تدريس اللغة العربية ) من كلية التربية جامعة طنطا 1994 ثم درجة الماجستير فى بلاغة القرآن الكريم من كلية الآداب جامعة المنوفية 2002 بتقدير عام جيد جدا، ثم حصل على درجة الدكتوراة فى الأدب والنقد من كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير امتياز، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل مشرفا عاما تربويا بالرياض لمدة 7 سنوات،و عاد إلى مصر وتم انتدابه للعمل مدرسا لفن الإلقاء والاتصال بأكاديمية الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالقاهرة، ثم مدرسا للنقد الأدبى والفنى بكلية التربية جامعة المنوفية (فرع السادات ) ثم عاد للتربية والتعليم بقرار أصدره محمد السعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ للعمل مديرا لإدارة الرياض التعليمية وانتقل وكيلا لمديرية الأقصر.