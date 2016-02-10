أرقام في الجول - ثلاثي هجوم الزمالك لم يذهب لبرج العرب

عاد الزمالك لطريقة مدربه السابق جوزفالدو فيريرا وخاض مباراة القمة أمام الأهلي بثلاثي في خط الهجوم يتكون من باسم مرسي، أيمن حفني، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

فماذا قدم ثلاثي الزمالك في القمة وما هي عدد تمريراتهم الصحيحة؟ ومحاولاتهم على المرمى؟ الإجابة ربما تكون صادمة.

الثلاثي لم يشكل أي خطورة هجومية على دفاع أو مرمى الأهلي في المباراة وهذا يتضح من رقم تمريراتهم.

مرر الزمالك الكرة بشكل صحيح في مباراته أمام الأهلي 380 مرة، كان من نصيب باسم وحفني وكهربا 39 تمريرة فقط، أي نسبة 10% من إجمالي كل تمريرات الفريق الأبيض.

فباسم مرسي مرر الكرة بشكل صحيح ست مرات فقط، مقابل 10 مرات لكهربا، و23 لحفني.

حفني نفسه لم يمرر الكرة لباسم سوى مرتين فقط، فيما لم يمرر له كهربا أبدا.

هذا يعني أن المساندة للمهاجم الصريح الوحيد في تشكيل الزمالك لم تكن متواجدة.

أما باسم مرسي فقد مرر الكرة لحفني وكهربا مرة لكل منهما فقط وذلك حال قيامهم بتبادل الأدوار لخلخلة دفاع الأهلي.

هذا عن صناعة اللعب وتمريرات الثلاثي الهجومي للزمالك فيما بينهم.. فماذا عن محاولاتهم على مرمى الأهلي؟ الإجابة هي مرة واحدة فقط عن طريق باسم مرسي.

عدا ذلك لم يسدد كهربا الكرة ولا مرة على ملعب الأهلي أما تسديدتا حفني كانتا خارج الملعب.

أما عن فقدان الكرة فقد خسرها باسم مرسي ثماني مرات، مقابل 13 لكهربا، وثلاثة لحفني.