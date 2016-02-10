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فحص طبي لخماسي الأهلي قبل مران الخميس

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فحص طبي لخماسي الأهلي قبل مران الخميس فحص طبي لخماسي الأهلي قبل مران الخميس

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للأهلي أن رباعي الفريق الغائب عن مران يوم الأربعاء بالإضافة لماليك إيفونا سيخضعون لفحوصات طبية قبل تدريب يوم الخميس.

وغاب عن مران الأهلي الأول عقب لقاء القمة الذي فاز به الفريق على حساب الزمالك بهدفين دون رد كل من أحمد فتحي، حسام عاشور، حسام غالي، وعبد الله السعيد وذلك لأدائهم تدريبات استشفائية.

فيما أدى إيفونا بعضا من التدريبات الركض والتأهيل.

وأكد عظيمة أن خماسي الفريق سيخضعون لفحص طبي قبل مران يوم الخميس للاطمئنان عليهم قبل الانتظام في المران.

وشدد المدرب العام للأهلي على أنه لا يوجد ما يمنع الخماسي من المشاركة في لقاء طلائع الجيش المقبل وأن غيابهم عن المران جاء لتعرض كل منهم لعدة كدمات في القدم والركبة فقط.

ويلاقي الأهلي منافسه طلائع الجيش بالسويس يوم السبت المقبل في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

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