وليد صلاح الدين: مدرب الأهلي؟ استمرار زيزو أو عودة جوزيه

رسم وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالنادي الأهلي بعض الملامح الفنية للفريق في الفترة المقبلة بشأن إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد.

وتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل جوزيه بيسيرو، وقاد الفريق لأربعة انتصارات متتالية على الاتحاد والإسماعيلي وإنبي والزمالك.

وفي هذا الصدد، تحدث وليد صلاح عبر قناة (الحياة 2):"زيزو تفكيره كله كرة قدم سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًا بالنادي، وأظن أن وجوده ضمن لجنة الكرة بداية الموسم الجاري ساعده في النجاح بمهمته، لأنه ساهم في إبرام 8 صفقات جديدة، ويعلم جيدًا قدرات اللاعبين".

وأضاف"لذا فإن مقارنته بتجربة فتحي مبروك خاطئة، لأن الكابتن فتحي اضطر الموسم الماضي للاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين، أما الآن الفريق يضم 30 لاعبًا جاهزًا للتدوير بينهم".

وعن تصوره للمرحلة القادمة، رد نجم الأهلي السابق"أؤيد استمرار زيزو مديرًا فنيًا لنهاية الموسم لأنه مدرب قدير، والتعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت خاطيء للغاية".

واختتم وليد صلاح الدين"أكرر ما قلته قبل التعاقد مع بيسيرو، المدير الفني الوحيد الذي يمكن التعاقد معه وسط الموسم هو مانويل جوزيه فقط".