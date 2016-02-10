أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء": "إضرابنا قادم لا محالة.. والحشد فى قصر العينى الجمعة المقبل"

Google+ Print
"الأطباء": "إضرابنا قادم لا محالة.. والحشد فى قصر العينى الجمعة المقبل" "الأطباء": "إضرابنا قادم لا محالة.. والحشد فى قصر العينى الجمعة المقبل"
أكد الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، أن يوم الجمعة القادم سيكون حاشدا بتجمع الأطباء فى الجمعية العمومية للدفاع عن أنفسهم، موضحا أن الإضراب قادم فى الطريق لا محالة، ويوم الجمعة القادم سيمتلئ قصر العينى بأطباء من كل أنحاء الجمهورية للرد على ما حدث خلال الأيام الماضية.

وقال "كمال" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار": "اللى يقدر يحشد فى الجمعية العمومية لمنع الإضراب يورينا حجمه على الأرض، فالجمعية العمومية هى من تقرر وليس مجلس نقابة الأطباء".

وأوضح أن أطباء مصر أضربوا كثيرا وهذا لن يكون الأول أو الأخير، مضيفاً: "إضرابنا معروف وواضح ولا يضر بالمرضى ولا يوجد امتناع عن العمل فى الطوارئ والحضانات وجميع الأمور الطارئة التى تمس حياة المصريين، والمستشفيات ستعمل مثل أيام الجمعة والأيام الرسمية والمستشفى لن يغلق".

وأشار إلى أن النقابة ستضطر للتصعيد من أجل الحصول على حقوقها وسيكون هناك خطوات تصعيدية عقب الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة، معتبراً أن استدعاء أمناء الشرطة للتحقيق خطوة صحيحة ولكنها جاءت متأخرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين