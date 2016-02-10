"الأطباء": "إضرابنا قادم لا محالة.. والحشد فى قصر العينى الجمعة المقبل"

أكد الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، أن يوم الجمعة القادم سيكون حاشدا بتجمع الأطباء فى الجمعية العمومية للدفاع عن أنفسهم، موضحا أن الإضراب قادم فى الطريق لا محالة، ويوم الجمعة القادم سيمتلئ قصر العينى بأطباء مصر من كل أنحاء الجمهورية للرد على ما حدث خلال الأيام الماضية.

وقال "كمال" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار": "اللى يقدر يحشد فى الجمعية العمومية لمنع الإضراب يورينا حجمه على الأرض، فالجمعية العمومية هى من تقرر وليس مجلس نقابة الأطباء".

وأوضح أن أطباء مصر أضربوا كثيرا وهذا لن يكون الأول أو الأخير، مضيفاً: "إضرابنا معروف وواضح ولا يضر بالمرضى ولا يوجد امتناع عن العمل فى الطوارئ والحضانات وجميع الأمور الطارئة التى تمس حياة المصريين، والمستشفيات ستعمل مثل أيام الجمعة والأيام الرسمية والمستشفى لن يغلق".

وأشار إلى أن النقابة ستضطر للتصعيد من أجل الحصول على حقوقها وسيكون هناك خطوات تصعيدية عقب الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة، معتبراً أن استدعاء أمناء الشرطة للتحقيق خطوة صحيحة ولكنها جاءت متأخرة.