نجلة سعد الشاذلى: والدى طالب بوزير دفاع مدنى..وثورة يناير ردت له الاعتبار

أكدت شهدان الشاذلى، نجلة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى، رئيس الأركان خلال حرب أكتوبر، أن والدها طالب كثيراً بأن يكون منصب وزير الدفاع موكلاً لمدنى ، أسوة بكل الدول الديمقراطية ، ولم يسع يوما لأن يكون بطلاً أو بكون له شارع باسمه.

وقالت "شهدان" فى حوارها مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الفريق سعد الدين الشاذلى، إن التاريخ يسجل الحقائق دائماً ولا يمكن تزويره، مؤكدة أن ثورة 25 يناير ردت الاعتبار لوالدها الذى كان عاش أحداث الثورة، وكان متابعاً لها وواعيا نوعاً ما بما يحدث.

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