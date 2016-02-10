بالصور.. منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز من الدرجة الثالثة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى الضابط هيثم عماد عبد اللطيف محمد نوط الامتياز من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائه الملحوظ وجهده المميز وتم تسليم هيثم طه القلادة والشهادة الموقعة من رئيس الجمهورية فى عيد الشرطة بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية لندن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان هيثم طه البالغ من العمر 23 سنة قد أصيب فى أحداث إرهابية بسيناء فى 17 اكتوبر الماضى ونظرًا لإصاباته البالغه تم سفره إلى مستشفى سان مارى بلندن لتلقى العلاج حيث أجرى أكثر من 25 جراحة وما زال يتلقى العلاج والرعاية الطبية حتى الآن.
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