أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز من الدرجة الثالثة

Google+ Print
بالصور.. منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز من الدرجة الثالثة بالصور.. منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز من الدرجة الثالثة
منح الرئيس عبد الفتاح السيسى الضابط هيثم عماد عبد اللطيف محمد نوط الامتياز من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائه الملحوظ وجهده المميز وتم تسليم هيثم طه القلادة والشهادة الموقعة من رئيس الجمهورية فى عيد الشرطة بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية لندن.

كان هيثم طه البالغ من العمر 23 سنة قد أصيب فى أحداث إرهابية بسيناء فى 17 اكتوبر الماضى ونظرًا لإصاباته البالغه تم سفره إلى مستشفى سان مارى بلندن لتلقى العلاج حيث أجرى أكثر من 25 جراحة وما زال يتلقى العلاج والرعاية الطبية حتى الآن.

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (1)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (2)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (3)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (4)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (5)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (6)

منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365