بالصور.. منح الضابط هيثم طه نوط الامتياز من الدرجة الثالثة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى الضابط هيثم عماد عبد اللطيف محمد نوط الامتياز من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائه الملحوظ وجهده المميز وتم تسليم هيثم طه القلادة والشهادة الموقعة من رئيس الجمهورية فى عيد الشرطة بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية لندن.

كان هيثم طه البالغ من العمر 23 سنة قد أصيب فى أحداث إرهابية بسيناء فى 17 اكتوبر الماضى ونظرًا لإصاباته البالغه تم سفره إلى مستشفى سان مارى بلندن لتلقى العلاج حيث أجرى أكثر من 25 جراحة وما زال يتلقى العلاج والرعاية الطبية حتى الآن.



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