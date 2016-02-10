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فاطمة ناعوت بـ"النهار": قلمى لم يكذب يوما.. وموقعى على يسار الرئيس

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فاطمة ناعوت بـ"النهار": قلمى لم يكذب يوما.. وموقعى على يسار الرئيس فاطمة ناعوت بـ"النهار": قلمى لم يكذب يوما.. وموقعى على يسار الرئيس
قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إنها لم تنافق حاكماً أو مسئولاً ولم ترتزق من مكان كتبت فيه، معربة عن فخرها لكون قلمها شديد النظافة ولم يكذب يوماً.

وأضافت "ناعوت" فى حوارها مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"، : "إحنا داخلين على عصور وسطى جديدة لأن فكرة التفتيش فى الضمائر ضد الإسلام نفسه، ولم يتهم أحد بازدراء الأديان إلا الأنبياء".

وكشفت "ناعوت"، أنها سترفع قضيتين على أحد شيوخ السلفية لأنه كفرها وطالب بحملة شعبية ضدها وضد إسلام بحيرى، مضيفة: " رفضت حمل المسدس أيام الإخوان، وأنا مؤمنة بالله ولا أخاف القتل وأخاف حرمانى من كتبى"، معتبرة أن الإخوان والسلفيين والمتطرفين والمزايدين يكيدون لها منذ 2005.

وعن موقفها من الرئيس السيسى، قالت : " فى حملته الانتخابية قلت له سأنتخبك اليوم وسأقف على يسارك غداً وسأعارضك، والمثقف لابد أن يكون معارضاً حتى إن اتفق مع نهج الدولة وسياسات الرئيس".
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مصر 365