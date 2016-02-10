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رئيس الأركان الإسرائيلى: نعمل بحزم ضد أنفاق "حماس" فى غزة

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رئيس الأركان الإسرائيلى: نعمل بحزم ضد أنفاق "حماس" فى غزة رئيس الأركان الإسرائيلى: نعمل بحزم ضد أنفاق "حماس" فى غزة
أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، الجنرال جادى أيزنكوت، أنه يتم العمل بحزم لإحباط أى تهديد من جانب الأنفاق التى تحفرها حركة "حماس" فى قطاع غزة مع حدود إسرائيل.

وقالت إذاعة "صوت إسرائيل"، الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن أيزنكوت وصف خلال كلمته اليوم الأربعاء، فى الذكرى الـ 19 على حادث تحطم المروحيتين العسكريتين فى الجليل، الأنفاق بـ"واقع أمنى معقد"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلى يسعى منذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" فى قطاع غزة فى صيف عام 2014 للحفاظ على أمن المستوطنين على جانبى الحدود .

وفى سياق أخر، أشار رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست الإسرائيلى النائب تساحى هنجبى، إلى أن العائق البرى الجديد الذى أقيم على الحدود مع الأردن يهدف إلى التصدى لامكانية قيام تنظيم "داعش" بشن هجمات من الحدود الشرقية.

وأضاف نائب الكنيست، أن إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريو يتمثل فى عدم قدرة النظام الأردنى على منع جميع عمليات التسلل الى إسرائيل، مشيرا إلى وجود عناصر مؤيدة للتنظيم المتشدد فى الأردن، على حد قوله.
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