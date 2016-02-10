أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يواصل فقدان اسلحته قبل مواجهة روما في دوري الأبطال

Google+ Print
ريال مدريد يواصل فقدان اسلحته قبل مواجهة روما في دوري الأبطال ريال مدريد يواصل فقدان اسلحته قبل مواجهة روما في دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول لحاق لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وزميله داني كارباخال أمام روما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما الذي يضم محمد صلاح في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد يدخل مواجهة فريق العاصمة الإيطالية بدون جاريث بيل ومارسيلو المصابين، كما أن بيبي قد لا يلحق المباراة أيضا بسبب عدم تعافيه من إصابته.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن إصابة مودريتش وكارباخال أبعدتهما عن مران الأربعاء، كما أنهما لن يلعب ضد أتليتك بلباو يوم السبت.

ويحل بلباو ضيفا على الميرينجي ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، قبل أن يطير للعاصمة الإيطالية لملاقاة روما في دوري الأبطال الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع