ريال مدريد يواصل فقدان اسلحته قبل مواجهة روما في دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول لحاق لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وزميله داني كارباخال أمام روما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما الذي يضم محمد صلاح في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد يدخل مواجهة فريق العاصمة الإيطالية بدون جاريث بيل ومارسيلو المصابين، كما أن بيبي قد لا يلحق المباراة أيضا بسبب عدم تعافيه من إصابته.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن إصابة مودريتش وكارباخال أبعدتهما عن مران الأربعاء، كما أنهما لن يلعب ضد أتليتك بلباو يوم السبت.

ويحل بلباو ضيفا على الميرينجي ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني، قبل أن يطير للعاصمة الإيطالية لملاقاة روما في دوري الأبطال الأربعاء.