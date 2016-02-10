المعارضة السورية: يجب وقف الضربات الروسية قبل محادثات السلام

قال ممثلو المعارضة السورية اليوم الأربعاء (10 فبراير) إنه يجب على القوى العالمية إجبار روسيا على وقف الضربات على الأهداف المدنية فى سوريا ويجب تنفيذ إجراءات إنسانية قبل انضمام المعارضة إلى محادثات مع الرئيس بشار الأسد.

وقال رياض حجاب رئيس الوزراء السابق ومنسق المعارضة السورية المدعومة من السعودية أن المحادثات لن تبدأ قبل رفع الحصار المفروض على مناطق ووصول مساعدات إنسانية ووقف روسيا ضرباتها الجوية.

أضاف حجاب "نتحدث عن رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وإيصال المساعدات للمحتاجين ووقف القصف عن المناطق السكانية."

وتابع "يجب قبل أن نذهب إلى موعد 25 فبراير أن تكون هناك إجراءات تتم على الأرض."

وعن حلب التى تسعى قوات موالية للحكومة لتطويقها قال حجاب " ليس لدى قلق. لن يسيطر النظام السورى على حلب."

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