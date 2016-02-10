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الطقس البارد يسبب ألم المفاصل والصداع النصفى

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الطقس البارد يسبب ألم المفاصل والصداع النصفى الطقس البارد يسبب ألم المفاصل والصداع النصفى
التعرض للطقس البارد يؤثر على المفاصل ويتسبب فى الإصابة بالصداع النصفى وفقًا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى الأمريكى "kfvs12".

وأوضح التقرير أن الطقس البارد يسبب آلام المفاصل والصداع، حيث التغير فى ضغط الهواء من العوامل الرئيسية للشعور بالألم، لأن انخفاض درجة حرارة الجو وما يصاحبها من ثلوج أو أمطار يؤدى إلى توسعة أنسجة الجسم.

وأضاف التقرير أن الطقس يمكن أن يؤثر على المفاصل فى نواحى كثيرة، إذا أن تعرض شخص لديه تاريخ عائلى فى أمراض المفاصل يجعله أكثر عرضة للإصابة بآلام وقرحة المفاصل عند تعرضه للتغيرات الجوية.

وأكد الدكتور جريج بيرلسى المتخصص فى تقويم العمود الفقرى والمفاصل، أن تعرض العضلات للبرودة يصيب الأطراف والمفاصل بتشنجات شديدة ثم الشعور بالألم.
>وينصح "جريج" بعدة خطوات تساعد فى تخفيف الألم الناتج عن التعرض للطقس البارد منها:
>1- تناول بعض العقاقير المكملة كالجلوكوز أمين والكوندوريتين.
>2- ارتداء طبقات من الملابس للمساعدة على الدفء.
>3- تناول مشروبات قبل الخروج من المنزل كالشاى الساخن.
>4- إجراء كمادات ساخنة على المفاصل أو أخذ حمام دافئ.
> الطقس البارد يسبب الإصابة بالصداع النصفى:
>وتشير الدراسات إلى أن هناك 50 و80% يصابون بالصداع النصفى نتيجة تعرضهم للطقس البارد، حيث زيادة الضغط على العضلات تحدث توترًا وهذا يعد سببًا أساسيًا فى الإصابة بالصداع النصفى.

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مصر 365