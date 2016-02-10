صور| ضبط 350 ألف دولار مع قطريين قبل تهريبها إلى داخل البلاد بالمطار

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، في إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية كبيرة مع راكبين قطريين لدى وصولهما القاهرة قادمين من الدوحة، حاولا تهريب المبالغ داخل حقائبهما من صالة الخدمة المميزة مستغلين أن الصالة يستخدمها المشاهير ورجال الأعمال.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، دخل الراكبان إلى صالة الخدمة المميزة، وقاما باخفاء مبلغ ٣٥٠ ألف دولار أمريكي داخل حقيبتين.

وأضافت، أن سامي سيلمان بلال حسن مأمورا الجمارك، أوقف الراكبيين وسؤالهما عما كانا معهما مبالغ أكبر من المسموح فأجابا بالنفي ، وتم العرض الأمر علي كل من صبحي صابر وابراهيم عبد الرحمن مديرا الادارة، الذي أمر بتفتيش الراكبين.

وقام كل من عمرو عطية و حسن حمدي و سارة مطر من الجمارك بتفتيش الحقائب، وعثروا علي المبالغ داخل جيوب سحرية وبين طيات الملابس.

وأمر عبد المنعم المصري، وأحمد خليل المشرفيين على الجمارك بتحرير محضرين جمركيين الراكبين.