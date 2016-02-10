بالصور.. انعقاد دورة تدريبية فى صعوبات التخاطب بتعليم كفر الشيخ

عقدت اليوم الأربعاء، دورة تدريبية فى صعوبات التخاطب بمدرسة اللغات الرسمية بكفر الشيخ تحت رعاية الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التى تعقد فى منتصف العام وبالتعاون مع وائل أغا مدير إدارة التدريب بديوان المديرية.

حاضر فى الدورة الدكتور هانى الصنفاوى والدكتورة فاطمة الحلوانى، وتضمنت خبرة التعامل مع صعوبات التخاطب لمعلمى رياض الأطفال ومعلمى التربية الخاصة ومعلمى الحلقة الأولى من التعليم الأساسى.

من جانبه طالب عدد من المتدربين مد فترة الدورة لأهميتها الشديدة خاصة فى مراحل التعلم الأولى مع الأطفال، وزيادة أهميتها فى مجال التربية الخاصة، وتحفيزها للمتدربين.

وقررت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، منح شهادة اجتياز الدورة لمن يقوم بالتدريب العملى ميدانيا، وعلاج الحالات بالفعل ، مضيفة أنه يجب تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الدورة خلال التزم الثانى فى المدارس لقياس أثره على تحسن العملية التعليمية.

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