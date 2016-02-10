الطب البيطرى بالفيوم ينفى نفوق مواشى بسبب فيروس غامض

نفى الدكتور مخلوف بدر وكيل مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم ما تردد حول نفوق عشرات المواشى بسبب فيروس غامض بقرية النصارية بمركز إبشواى.

وقال وكيل المديرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المديرية لم تتلق أى بلاغات بوجود أى حالات نفوق للمواشى أو إصابات بفيروس غامض سواء بقرية النصارية أو بأى قرية أخرى بمختلف مراكز المحافظة، وأن هناك لجانا من المديرية تقوم بالتطعيمات اللازمة والمتابعة المستمرة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال علاء الجدى أحد أهالى قرية النصارية والمرشح السابق لعضوية مجلس النواب إنه لا توجد أى حالات نفوق للمواشى بالقرية، ولم يلاحظ الأهالى وجود أى فيروس غامض بين المواشى.

وأشار الجدى إلى أن حملة من الطب البيطرى قامت بتطعيم المواشى بالقرية منذ فترة قريبة ضد مرض الحمى القلاعية، وأن حملات التطعيم تتردد على القرية باستمرار.