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‏محافظ القليوبية يلغى ندب رئيس حى شرق شبرا الخيمة

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‏محافظ القليوبية يلغى ندب رئيس حى شرق شبرا الخيمة ‏محافظ القليوبية يلغى ندب رئيس حى شرق شبرا الخيمة
قرر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إلغاء ندب بكر عبد المنعم محمد من رئاسة حى شرق شبرا الخيمة على أن يعود للعمل بديوان عام المحافظة.

وكلف المحافظ كلا من جمال محمود محمد على العربى للإشراف والقيام بأعمال رئيس حى شرق شبرا الخيمة بجانب عمله لحين شغل الوظيفة، ومصطفى محمد محمد حسنين مساعد رئيس مدينة الخصوص للعمل نائبن لرئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وفى نفس السياق، تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم ،خلال جولته بمدينة شبرا الخيمة شوارع منطقة دمنهور بشبرا الخيمة لحل مشكلة تعديل الصرف الصحى لاستكمال توصيل الغاز.

وخلال جولته تفقد معدية الأهالى "دمنهور/ شبرا" ،وأمر بتشكيل لجنة لمعاينة 6 شوارع وكذلك مراجعة تراخيص المعديات والتأكد من سلامتها حفاظاً على أرواح المواطنين.

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